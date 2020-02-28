В Турции на фоне обострения в Идлибе не работают ведущие соцсети

Турецкие пользователи продолжают испытывать сложности с доступом к Facebook, Twitter, Instagram и YouTube после сообщения о гибели 33 турецких военных в сирийском Идлибе. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Проблемы с доступом в соцсети в Турции начались ночью после первых сообщений о гибели военных. В корпункте РИА Новости в Анкаре по состоянию на 10.40 мск по-прежнему отсутствует доступ к наиболее популярным социальным сетям. Ранее турецкие власти блокировали доступ к соцсетям после крупных терактов и во время попытки переворота в июле 2016 года.

По данным сервиса Downdetector, проблемы также с доступом к крупным провайдерам мобильного интернета и Google.