Время в Ереване: 11:07:36,   28 Февраль

В Турции на фоне обострения в Идлибе не работают ведущие соцсети

В Турции на фоне обострения в Идлибе не работают ведущие соцсети

Турецкие пользователи продолжают испытывать сложности с доступом к Facebook, Twitter, Instagram и YouTube после сообщения о гибели 33 турецких военных в сирийском Идлибе. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Проблемы с доступом в соцсети в Турции начались ночью после первых сообщений о гибели военных. В корпункте РИА Новости в Анкаре по состоянию на 10.40 мск по-прежнему отсутствует доступ к наиболее популярным социальным сетям. Ранее турецкие власти блокировали доступ к соцсетям после крупных терактов и во время попытки переворота в июле 2016 года.

По данным сервиса Downdetector, проблемы также с доступом к крупным провайдерам мобильного интернета и Google.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации