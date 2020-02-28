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СМИ: президента Монголии изолировали на 14 дней после визита в Китай

СМИ: президента Монголии изолировали на 14 дней после визита в Китай

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга изолирован на 14 дней после завершения однодневного визита в Китай, совершенного на фоне вспышки коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Монцамэ.

Халтмаагийн Баттулга посетил Китай с однодневным визитом в четверг. После переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином он вручил китайскому лидеру сертификат, свидетельствующий о передаче в дар Китаю, который борется с эпидемией коронавируса, 30 тысяч баранов.

"Сразу же по прибытии в Монголию президент Халтмаагийн Баттулга и сопровождавшие его делегаты были в качестве меры предосторожности помещены в 14-дневную изоляцию", - сообщило Монцамэ.

 

 

 


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