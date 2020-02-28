Время в Ереване: 11:07:36,   28 Февраль

Посольство России: турецкий спецназ обеспечивает безопасность загранучреждений РФ в стране

Посольство России: турецкий спецназ обеспечивает безопасность загранучреждений РФ в стране

Безопасность российских загранучреждений на территории Турции обеспечивают силы турецкого полицейского спецназа. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова.

"Со вчерашнего вечера охрана посольства и других российских загранучреждений в Турции усилена. Безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа. Для этого турецкой стороной принимаются исчерпывающие меры", - сказала она.

Ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему начали поступать угрозы из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. 

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации