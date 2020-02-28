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Россия приостановила пропуск граждан Ирана через границу

Россия приостановила пропуск граждан Ирана через границу

Правительство РФ распорядилось временно остановить пропуск через границу России граждан Ирана, с целью обеспечения безопасности граждан РФ и защиты от распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"С 00 часов 00 минут 28 февраля 2020 г по московскому времени ФСБ России временно приостановить пропуск граждан Исламской Республики Иран через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях", - говорится в сообщении.

Кроме этого, МВД поручено временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ с целью обучения и осуществления трудовой деятельности.

 


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