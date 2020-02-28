В СНБ Армении будут кадровые перестановки Эдуард Мартиросян

В Службе национальной безопасности Армении произойдут кадровые изменения.

Как передает «Арменпресс», об этом 28 февраля в беседе с журналистами сказал и. о. директора службы Эдуард Мартиросян, касаясь того, что в СНБ не было кадрового погрома.

“Кадровые перестановки были и будут, а кадровых погромов я не делал, поскольку Служба национальной безопасности - это то место, где нельзя их осуществлять, поскольку СНБ укомплектована профессионалами, и люди с высоким чувством ответственности выполняют свою работу”, - сказал Мартиросян.

19 сентября 2019 года президент Республики Армения Армен Саркисян подписал указ о назначении Эдуарда Мартиросяна временно исполняющим обязанности директора Службы национальной безопасности Республики Армения.