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Бако Саакян почтил память жертв сумгаитских погромов

Бако Саакян почтил память жертв сумгаитских погромов

В связи с 32-й годовщиной сумгаитских погромов 28 февраля президент Республики Арцах Бако Саакян в сопровождении предводителя Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви, архиепископа Паргева Мартиросяна и высшего руководства республики посетил мемориальный комплекс Степанакерта и возложил цветы к памятнику невинным жертвам.

Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.


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