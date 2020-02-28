Бако Саакян почтил память жертв сумгаитских погромов

В связи с 32-й годовщиной сумгаитских погромов 28 февраля президент Республики Арцах Бако Саакян в сопровождении предводителя Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви, архиепископа Паргева Мартиросяна и высшего руководства республики посетил мемориальный комплекс Степанакерта и возложил цветы к памятнику невинным жертвам.

Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.