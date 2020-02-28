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И. о. директора СНБ опровергает действительность появившегося в сети скандального видеоматериала

И. о. директора СНБ опровергает действительность появившегося в сети скандального видеоматериала

Служба национальной безопасности Армении опровергает действительность видеоматериала, появившегося в интернете, демонстрирующего как азербайджанец на территории Еревана свободно проводит видеосъемку.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал и. о. директора СНБ Армении Эдуард Мартиросян.

“Можно взять любой видеоматериал, озвучить его по-азербайджански и опубликовать. Два года назад это же видео было опубликовано под именем другого человека. Это смонтированное видео и оно не соответствует действительности, мы дадим свое заключение по этому поводу и обнародуем его”, - отметил Мартиросян.

Видеоматериал был опубликован пользователем социальной сети Facebook, и за короткое время получил довольно широкое распространение в интернете.


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