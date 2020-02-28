Мы должны исключить осуществление геноцидальных действий в отношении армянского народа: Совбез

По словам секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, Армения должна сделать все, чтобы в дальнейшем исключить осуществление геноцидальных действий в отношении армянского народа.

Как передает «Арменпресс», об этом Григорян сказал в беседе с журналистами в мемориальном комплексе “Цицернакаберд” после церемонии почтения памяти невинных жертв злодеяния 27 - 29 февраля 1988 г. в городе Сумгаит.

“Предотвращение преступлений против армянского народа являются одним из основных столпов нашей безопасности. В Стратегии национальной безопасности будут отражены все угрозы нашей безопасности. Мы должны сделать все, чтобы в дальнейшем исключить любое подобное развитие, когда в отношении армянского народа совершаются геноцидальные действия. Гарантией этого является мощная Армения, в которой все государственные структуры будут сильными, ответственные институты безопасности будут работать на высшем уровне, и это даст возможность исключить подобные развития и за пределами Армении”, - сказал Григорян.

28 февраля исполняется 32-я годовщина жестокой резни и депортации, осуществленной советским Азербайджаном на государственном уровне.

В период с 27 по 29 февраля 1988 года в городе Сумгаит Советского Азербайджана азербайджанские власти на государственном уровне организовали погромы и массовую депортацию армянского населения города. 29 февраля советские войска вошли в Сумгаит, однако и в этот день насильственные действия и убийства еще продолжались. Армия лишь вечером прибегла к решительным действиям и предотвратила дальнейшие погромы.

Несмотря на то, что международное сообщество еще не признало преступление Сумгаита как геноцид, его осудили Европарламент (1988 г.), Сенат США (1989 г.) и парламент Аргентины.