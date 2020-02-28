Информирование граждан: основания и размер взыскания с заработной платы должника

Служба принудительного исполнения распространила информацию об основаниях и размере взыскания с заработной платы должника.

«Арменпресс» представляет уведомление Службы принудительного исполнения.

“Согласно ст. 56 Закона Республики Армения “О принудительном исполнении судебных актов на заработную плату и другие доходы должника может быть наложено взыскание

если должник не имеет имущества или имеющееся имущество недостаточно для полного погашения взысканной суммы

если исполняется решение о периодическом взыскании платежей

по требованию исполнительного производства взыскания до 200 000 драмов, если должник не имеет денежных средств или они недостаточны.

О размере удержаний из заработной платы:

Согласно статье 58 Закона Республики Армения “О принудительном исполнении судебных актов

Из заработной платы должника и приравненных к ней платежей может удерживаться максимум 50 процентов

Закон предусматривает исключение для следующих 3 случаев, когда размер удержаний не может превышать 75 процентов заработной платы и приравненных к ней платежей:

взыскание алиментов,

возмещается вред, причиненный здоровью, а также смертью кормильца,

возмещается вред, причиненный преступлением.

На пенсию должника может быть обращено взыскание максимум в размере 30 процентов.

Однако, если на момент возбуждения производства имеется накопленная заработная плата или пенсия, взыскание распространяется на них полностью, за исключением полученного за месяц, предшествующий применению ареста, на который взыскание распространяется в вышеуказанных размерах”.