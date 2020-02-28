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В Новой Зеландии подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране

В Новой Зеландии подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране

Представитель министерства здравоохранения Новой Зеландии сообщил о первом случае заражения коронавирусом нового типа в стране. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, его слова приводит в пятницу газета The New Zealand Herald.

"Человек [с коронавирусом] прибыл в Окленд 26 евраля", - добавил он.

Заболевший 60-летний мужчина 26 февраля прибыл в Окленд из Тегерана через Бали рейсом авиакомпании Emirates. В день прибытия он обратился с симптомами респираторной вирусной инфекции в отделение неотложной помощи городской больницы, куда позднее была также госпитализирована вся его семья для взятия анализов.

Позже премьер-министр страны Джасинда Ардерн сообщил, что у членов семьи пациента заболевание не выявили.


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БелТА


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