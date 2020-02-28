Благодаря вмешательству омбудсмена осужденный прошел ряд исследований и получил лечение

Родственник осужденного, находящегося в Уголовно-исполнительном учреждении, попросил содействия Защитника прав человека в вопросе организации исследований, необходимых для осужденного и лечения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

Заявитель сообщил, что осужденному необходима консультация и лечение терапевта, офтальмолога, дерматолога, невролога, стоматолога.

В рамках процедуры обсуждения Защитник прав человека направил письма в Министерство юстиции Армении, а также представители омбудсмена совершили необъявленный визит в уголовно-исполнительное учреждение и провели личную беседу с осужденным.

В результате, осужденный прошел медицинское обследование, и ему было назначено соответствующее лечение.

Омбудсмен проследил также и за процессом медикаментозного лечения осужденного.