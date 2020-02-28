В Минобороны рассказали об инциденте с турецкими военными в Идлибе

Турецкие военные, попавшие под обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб, не должны были там находиться. Как передает Арменпресс, об этом заявили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, 27 февраля боевики из террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* предприняли попытку наступления на позиции сирийской армии в районе населенного пункта Бехун. Сирийские войска ответили огнем, под который попали и турецкие военнослужащие, "находившиеся боевых порядках террористических формирований".

При этом, согласно данным турецкой стороны, никаких подразделений турецкой армии в том районе не было и не должно было быть, подчеркнули в Минобороны.

После получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российская сторона приняла меры для прекращения огня и обеспечила эвакуацию погибших и раненых на территорию Турции.

"Авиация Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун не применялись", — добавили в военном ведомстве.