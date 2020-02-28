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ЕСПЧ обязал Азербайджан выплатить компенсацию журналистке Хадидже Исмаиловой

ЕСПЧ обязал Азербайджан выплатить компенсацию журналистке Хадидже Исмаиловой

27 февраля Европейский суд по правам человека обязал власти Азербайджана выплатить журналистке Хадидже Исмаиловой компенсацию в размере 20 тыс. евро, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

"Суд признает, что действия властей продиктованы некорректными причинами и направлены на то, чтобы заставить ее замолчать и наказать за журналистскую деятельность", - говорится в официальном заявлении.

Глава делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы Самед Сеидов заявил Би-би-си, что решение суда не нуждается в дополнительных комментариях.

"Мы приняли юрисдикцию ЕСПЧ и поэтому будем выполнять принятые им решения в соответствии с процедурными правилами", - сказал Самед Сеидов.

Это уже третье постановление в пользу известной журналистки, которая борется за свои права и возможность проведения профессиональных расследований.

С 2010 по 2012 год Исмаилова работала над публикацией материалов о предполагаемом участии семьи президента Ильхама Алиева в неправомерном предпринимательстве.

 

 


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