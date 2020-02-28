ЕСПЧ обязал Азербайджан выплатить компенсацию журналистке Хадидже Исмаиловой

27 февраля Европейский суд по правам человека обязал власти Азербайджана выплатить журналистке Хадидже Исмаиловой компенсацию в размере 20 тыс. евро, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

"Суд признает, что действия властей продиктованы некорректными причинами и направлены на то, чтобы заставить ее замолчать и наказать за журналистскую деятельность", - говорится в официальном заявлении.

Глава делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы Самед Сеидов заявил Би-би-си, что решение суда не нуждается в дополнительных комментариях.

"Мы приняли юрисдикцию ЕСПЧ и поэтому будем выполнять принятые им решения в соответствии с процедурными правилами", - сказал Самед Сеидов.

Это уже третье постановление в пользу известной журналистки, которая борется за свои права и возможность проведения профессиональных расследований.

С 2010 по 2012 год Исмаилова работала над публикацией материалов о предполагаемом участии семьи президента Ильхама Алиева в неправомерном предпринимательстве.