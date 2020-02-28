Армен Григорян не видит необходимости в закрытии границы с Грузией
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в рамках работ по предотвращению распространения коронавируса не видит необходимости закрытия границы с Грузией. В беседе с «Арменпресс», касаясь вопроса о том, что в рамках работ по предотвращению распространения коронавируса может быть обсужден и вопрос закрытия границы с Грузией, Армен Григорян ответил: “Когда в этом будет необходимость, вопрос будет обсужден, на данный момент необходимости в этом пока нет”.
На вопрос, не будет ли серьезной проблемы национальной безопасности, если будут закрыты границы как с Ираном, так и с Грузией, секретарь Совбеза ответил: “Мы пока не дошли до этой ситуации. Мы обсудим это и с точки зрения безопасности, если будет необходимость, закроем границу”.
25 февраля вступило в силу решение правительства Армении о временном ограничении сообщения с Исламской Республикой Иран.
Соответственно, наземное и воздушное сообщение с Исламской Республикой Иран было ограничено на две недели, за исключением
1) в случае сухопутного сообщения
а. Въезд в Республику Армения транспортных средств, осуществляющих грузоперевозки из Исламской Республики Иран. При этом допускается въезд только водителя транспортного средства и одного заменяющего водителя
б. Возвращение граждан Исламской Республики Иран из Республики Армения в Исламскую Республику Иран
г. Возвращение граждан Республики Армения из Исламской Республики Иран в Республику Армения
д. Въезд официальных лиц и сопровождающих их лиц, являющихся гражданами Исламской Республики Иран, прибывающих в Республику Армения с официальным визитом из Исламской Республики Иран
е. Въезд и выезд сотрудников дипломатических представительств и членов их семей в Исламской Республике Иран и Республике Армения
2) в случае воздушного сообщения
а. въезд (возврат) лиц, предусмотренных подпунктами “б”- “д” 1 пункта 1 настоящего решения.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен