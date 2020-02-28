Армен Григорян не видит необходимости в закрытии границы с Грузией

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в рамках работ по предотвращению распространения коронавируса не видит необходимости закрытия границы с Грузией. В беседе с «Арменпресс», касаясь вопроса о том, что в рамках работ по предотвращению распространения коронавируса может быть обсужден и вопрос закрытия границы с Грузией, Армен Григорян ответил: “Когда в этом будет необходимость, вопрос будет обсужден, на данный момент необходимости в этом пока нет”.

На вопрос, не будет ли серьезной проблемы национальной безопасности, если будут закрыты границы как с Ираном, так и с Грузией, секретарь Совбеза ответил: “Мы пока не дошли до этой ситуации. Мы обсудим это и с точки зрения безопасности, если будет необходимость, закроем границу”.

25 февраля вступило в силу решение правительства Армении о временном ограничении сообщения с Исламской Республикой Иран.

Соответственно, наземное и воздушное сообщение с Исламской Республикой Иран было ограничено на две недели, за исключением

1) в случае сухопутного сообщения

а. Въезд в Республику Армения транспортных средств, осуществляющих грузоперевозки из Исламской Республики Иран. При этом допускается въезд только водителя транспортного средства и одного заменяющего водителя

б. Возвращение граждан Исламской Республики Иран из Республики Армения в Исламскую Республику Иран

г. Возвращение граждан Республики Армения из Исламской Республики Иран в Республику Армения

д. Въезд официальных лиц и сопровождающих их лиц, являющихся гражданами Исламской Республики Иран, прибывающих в Республику Армения с официальным визитом из Исламской Республики Иран

е. Въезд и выезд сотрудников дипломатических представительств и членов их семей в Исламской Республике Иран и Республике Армения

2) в случае воздушного сообщения

а. въезд (возврат) лиц, предусмотренных подпунктами “б”- “д” 1 пункта 1 настоящего решения.