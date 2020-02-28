В Сирии погибли по меньшей мере 33 турецких военных

В результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 33 военнослужащих Турции, сообщил Рахми Доган - губернатор турецкой провинции Хатай, которая граничит с Сирией.

Как заявил ранее Доган, авиаудар нанесли военно-воздушные силы "сирийского режима".

Глава департамента коммуникаций при аппарате президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что в ответ на удар в Идлибе турецкие войска - как авиация, так и наземные силы - открыли огонь "по всем известным" целям сирийского режима, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

После того, как стало известно о военных потерях в Сирии, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности. Как передает Турецкая служба Би-би-си, оно продолжалось около шести часов.

В четверг министерство обороны России обвинило Турцию в нарушении соглашения о деэскалации ситуации в Идлибе. По словам главы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олега Журавлева, Анкара "продолжает поддержку действий незаконных вооруженных формирований огнем артиллерии и применением разведывательно-ударной беспилотной авиации".

Как передает агентство Франс пресс, нападение в Идлибе уже осудил генеральный секретарь НАТО Енс Столтенберг, с которым говорил по телефону министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Официальный представитель Государственного департамента США заявил: "Мы поддерживаем Турцию, нашего союзника по НАТО, и продолжаем призывать к немедленному прекращению этого недостойного наступления режима Асада, России и формирований, которые поддерживает Иран".