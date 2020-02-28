Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Белоруссии

Министерство здравоохранения Белоруссии сообщило в пятницу о выявлении первого на территории страны случая заражения коронавирусом нового типа. Он обнаружен у гражданина Ирана, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса. Сообщаем, что 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.