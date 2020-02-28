Тигран Арутюнян - победитель подгруппы “В” турнира “Aeroflot open-2020”

Тигран Арутюнян, шахматист представляющий Армению, победил в подгруппе “B” турнира “Aeroflot open-2020”.

Как передает «Арменпресс», в 9-м туре проходящего в Москве турнира “Aeroflot open-2020” подгруппы “А” Мануэл Петросян и Айк Мартиросян завершили партии вничью. Габриэль Саркисян играл с Шантом Саркисяном и одержал победу. Мануэл Петросян, набрав 6 очков из 9-и возможных, в турнирной таблице занял 8-е место. Габриэль Саркисян - 20-й.

В последнем туре подгруппы “В” Тигран Арутюнян и Элина Даниелян поделили очко. Овик Айрапетян и Лилит Мкртчян победили, Анна Саркисян проиграла.

Набрав 7 очков из 9 возможных, Тигран Арутюнян разделил 1 - 3 места, однако по дополнительным очкам стал победителем турнира.