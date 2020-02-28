Армения стала членом Форума горнорудной промышленности, минералов, металлов и устойчивого развития

Правительство Армении в лице Министерства территориального управления и инфраструктур стало членом Межправительственного форума по горнорудной промышленности, минералам, металлам и устойчивому развитию (IGF).

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

Возможность членства в форуме получают те государства, которые придерживаются политики хорошего управления горнодобывающей промышленностью, устанавливая четкие принципы по внедрению подотчетности, прозрачной горнорудной промышленности и ее служению стабильному развитию страны.

Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян счел форум эффективной площадкой для межправительственного диалога, обмена опытом и знаниями, что в будущем даст возможность способствовать процессам принятия более эффективных решений.

Заместитель министра Лилия Шушанян, которая инициировала процесс членства в IGF, подчеркнула необходимость изучения лучшего международного опыта в сфере горнорудной промышленности, в том числе экологической и социальной направленности, а также их направленность на развитие экономики. “Для Армении самое время присоединяться к международным профессиональным форумам, каковым является и форум стабильного развития IGF, и извлекать выгоду из предоставляемых ими возможностей”, - сказала Л. Шушанян.

Директор Межправительственного форума Грег Редфорд подчеркнул важность политики правительства Армении, направленной на обеспечение стабильного развития страны и приветствовал членство Армении в структуре, отметив, что каждое новое государство приносит особые перспективы для углубления глобального диалога.

Отметим, что в Межправительственном форуме по горнорудной промышленности, минералам, металлам и устойчивому развитию (IGF) сегодня участвуют 75 государств, а также представители промышленности, гражданского общества, международных организаций, которые совместно обсуждают меры по обеспечению устойчивого развития горнорудной промышленности и прилагают соответствующие усилия. Основной целью форума является содействие правительствам с целью развития внутригосударственных оценок, возможностей и целенаправленной технической поддержки в вопросах управления ресурсами и принятия решений, а также разработки руководящих принципов и обмена лучшим международным опытом посредством организации конференций.