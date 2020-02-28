Серебряный призер олимпийских игр 2012 года, бывший чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Арсен Джулфалакян не намерен мириться с решением тренерского совета национальной сборной Армении об исключении его из списка претендентов на участие в грядущей олимпиаде.

Он считает такой подход нарушением принципов справедливой конкуренции и, что не менее важно, ранее достигнутых договоренностей по этому вопросу. Свою позицию спортсмен и его отец – олимпийский чемпион и экс-наставник сборной Левон Джулфалакян озвучили на специально созванной пресс-конференции, в ходе которой рассказали о некоторых деталях этой воистину детективной истории.



Подробности в материале Грайра Назаряна в газете «Республика Армения» 28 февраля 2020г.