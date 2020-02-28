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Газета "Республика Армения": В Эрмитаже выставлены армянские древности музея «Тапан»

Газета "Республика Армения": В Эрмитаже выставлены армянские древности музея «Тапан»

По благословению и инициативе главы Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископа Езраса Нерсисяна древности, священные реликвии и старинные книги музея «Тапан» армянской церкви Москвы в течение ближайших четырех месяцев будут представлены в одном из самых больших и известных музеев мира – Эрмитаже.

По сообщению пресс-службы Государственного Эрмитажа, выставка под названием «Древности музея «Тапан» в Эрмитаже» была открыта 14 февраля на первом этаже Зимнего дворца, в Зале культуры и искусства Урарту.

Подробнее о выставке читайте в материале Ирины Аброян в газете «Республика Армения» 28 февраля 2020г.


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