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Газета "Республика Армения": Баку ставит на дезинформацию

Газета "Республика Армения": Баку ставит на дезинформацию

Сегодня, несмотря на относительное затишье на передовой, но Азербайджан продолжает войну. Информационно-политическую. Цель - не просто скинуть с себя ответственность за преступления против человечества в Сумгаите, Баку, Кировабаде и других населенных пункта Аз.ССР, но и, представляя себя жертвой "армянской агрессии", подготовить международную общественность к поддержке Азербайджана при развязывании им новой войны против армянских государств. А в том, что Баку к ней готовится, сомневаться не приходится...

О некоторых мифах, производимых азербайджанской фабрикой дезинформации, также как о фактах, которые неопровержимо вскрывают лживость и бесперспективность потуг официального Баку переписать историю ради собственной выгоды читайте в материале Гаянэ Мовсесян в газете «Республика Армения» 28 февраля 2020г.


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