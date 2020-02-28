Опубликованный на днях аналитический обзор Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) об основных социально-экономических показателях ЕАЭС за 2019 год приятно удивил своими результатами. Дело в том, что по темпам роста многих показателей Армения оказалась лидером среди остальных стран Евразийского союза.

Так, уровень ВВП нашей страны в течение января-декабря прошлого года вырос на 7,5%, в то время как тот же показатель в России и Беларуси составил 1,1%, Казахстане – 4,3%, а в Кыргызстане – 6,2%. В целом же рост Валового внутреннего продукта в ЕАЭС вырос на 1,4% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

Подробности в материале Лианы ГЕЗАЛЯН в газете «Республика Армения» 28 февраля 2020г.