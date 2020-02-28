“Ереванский бестселлер”: Гарри Поттер - самый востребованный, детская литература, январь 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку детских художественных произведений, по данным продаж за январь.

На первом месте - книжка “Колобок”. Сказка о колобке встречается в русском и украинском фольклоре, а также имеет своих аналогов у многих народов. Этот сюжет встречается и в скандинавских, немецких, узбекских, татарских и в других сказках.

На второй горизонтали - книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Философский камень”. Лишившись родителей, Гарри Поттер живет в семье тети, где мальчика преследуют, унижают и содержат полуголодным. Однако, когда ему исполняется одиннадцать лет, его приглашают в невообразимую школу Хигвортс, где могут учиться только юноши и девушки, наделенные уникальными магическими способностями.

На третьей горизонтали - книга “Армянские сказки”. Сказки, представленные в книге, содержат в себе истины и ценности, которые актуальны и по сей день.

На шестом месте - книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и заключенный Азкабана”. В течение двенадцати лет в тюрьме Азкабана содержался ужасный заключенный по имени Сириус Блэк. Его боятся все, даже маги. Блэк однажды одним лишь проклятием убил одновременно тринадцать человек. Многие думали, что он потомок лорда Волдемора. И теперь Сириусу Блэку удается обмануть даже охранников Азкабана и сбежать из его ненавистной камеры. Однако, Блэк своей судьбой каким-то образом связан с Гарри.

На пятом месте – книжка “Собака и кот + 6 мозаик”. О сюжете этой сказки можно вообще не говорить, так как она знакома каждому малышу.

На шестом месте - книга Артура Конан Дойла “Приключения Шерлока Холмса продолжаются”. Приключения знаменитого Шерлока Холмса, полные невероятных, привлекательных и неожиданных поворотов, дают юным читателям возможность по-новому раскрыть окружающий их мир и явления и развить навыки критического мышления.

На седьмом месте - книга Дэвида Литчфилда “Медведь и пианино”. Однажды медвежонок в лесу находит странный предмет. Он касается клавиш фортепиано, и начинается удивительное путешествие... Покинув родной дом, мишка появляется в незнакомом прекрасном месте, где воздух полон прекрасных звуков музыки, и там его ждут слава и богатство. Город был именно таким, каким представлял его медведь. Но в глубине сердца что-то ему не дает покоя…

Книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и комната секретов” на восьмом месте. На летних каникулах Гарри Поттер вновь находится в доме своих родственников, где с ним снова обращаются грубо и плохо. Вскоре Гарри возвращается в школу. На Хеллоуин в залах школы слышатся странные шепоты, что означает, что вновь открылась Комната тайн, построенная сотни лет назад, и спрятанный там Ужас, освобожден и угрожает уничтожить школьников, рожденных не в колдовских семьях.

Девятое место занимает книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Кубок Огня”. Гарри Поттеру посчастливилось присутствовать на одном из самых интересных событий волшебного мира – матче Кубка мира по квидичу. Однако события, последовавшие за игрой, среди зрителей вызывают панику. В Министерстве магии начинается переполох. Вместе со своими друзьями Роном и Гермаеном Гарри возвращается в школу, где узнает, что после столетнего перерыва должна возобновиться битва тройки - состязание между школами магов. Гарри, как и другие ученики, собирается смотреть все три этапа поединка, однако события принимают неожиданный оборот. Гарри снова ожидают тяжелые испытания.

На десятом месте - “Волшебник Оза” Лаймана Фрэнка Баума. Ураган уносит Дороти и ее собачку Тото в далекую и удивительную страну под названием Оз. Здесь их ожидают встречи с чучелом, железным дровосеком и говорящим львом, с ведьмами и летающими обезьянами. Дороти считает, что всемогущий волшебник страны Оз может помочь ей вернуться домой в Канзас, но сначала нужно найти его …

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38), “Зангак” (011-22-33-66)