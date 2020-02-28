Газета “Айастани Анрапетутюн”: Арменофобия по сумгаитскому сценарию

Вот что рассказывает один из очевидцев резни в Сумгаите, Александр Саркисян, который готовит к изданию книгу горьких воспоминаний: “Преступление было запланировано заранее, я бы сказал, на государственном уровне. Перед трагическими событиями генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев на встрече с поэтессой Сильвой Капутикян и писателем-публицистом Зорием Балаяном выразил “опасения” по поводу обеспечения безопасности 200 тысяч армян, проживающих в Баку, напрямую связав это с требованием армян Арцаха воссоединить Нагорный Карабах с Арменией. Разжиганию страстей в Сумгаите способствовали также и распространенные лживые слухи о том, что в Армении массово убивают азербайджанцев и грабят их имущество. Провокационным было и телевизионное выступление заместителя генерального прокурора СССР В. Кутузова, в котором он заявил, что в Аскеране были убиты двое азербайджанцев. О том, что геноцидальные действия действительно были запланированы заранее, свидетельствуют и списки квартир и номера телефонов армян, имеющиеся у погромщиков. Согласно сценарию были разделены и роли, четко было известно, кто должен убивать, уничтожать, грабить, скрывать следы преступления. До начала погромов бандитам были розданы ножи, топоры и также наркотики. Примечательно и то обстоятельство, что изначально была отключена телефонная связь и в домах армян не действовали службы ВД и скорой помощи”.

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