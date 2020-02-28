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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Социально-философские воззрения Хримян Айрика

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Социально-философские воззрения Хримян Айрика

Мкртич А. Ванеци Католикос Всех Армян  (1820-1907) - один из самых ярких представителей армянской духовной и светской истории. Видный общественно-политический деятель, вдумчивый педагог, энергичный издатель, преданный пастырь, непреклонный защитник интересов армянского народа и армянской церкви, как от погромов, развязанных турецким правительством, так и от непрекращающихся культурных репрессий российских властей. Лучшая оценка жизни и деятельности этого великого человека - несравненно почетное имя “отец всех армян”, которым с любовью и благодарностью его одарили простые люди. А его теоретическое наследие дает основание говорить, что Хримян Айрик владел широчайшим мировоззрением, присущим аналитику. Об этом свидетельствуют прежде всего его обширные воззрения социально-философского характера. Они имеют не только историческую ценность, они и сегодня не утратили свое когнитивно-методологическое значение”.

 Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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