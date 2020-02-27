В МИД Армении с участием иностранных послов состоялась встреча по вопросу коронавируса 

В министерстве иностранных дел Армении 27 февраля с участием аккредитованных в Армении послов состоялось совещание по вопросу предотвращения эпидемии коронавируса.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, на встрече присутствовали заместитель министра иностранных дел (и.о. министра) Авет Адонц, министр здравоохранения Армении Арсен Торосян и заместитель министра Лена Нанушян.

Министр Торосян в своем выступлении представил шаги, предпринятые властями Армении для предотвращения распространения вируса, в том числе в случае обнаружения заболевания на пограничных пунктах у пассажиров, прибывающих в Армению.

В конце выступления министра послы задали Арсену Торосяну вопросы о предпринимаемых шагах.

Посол Китая в Армении Тянь Эрлун также выступил на встрече, представив последние статистические данные об эпидемии в своей стране, отметив, что число выздоравливающих людей растет день ото дня, и китайские власти ожидают, что распространение вируса будет пресечено этой весной.

Посол Италии в Армении Винченцо дель Монако представил эпидемиологическую ситуацию в Италии, отметив, что число инфицированных в стране превысило 400, но как в количественном, так и в территориальном отношении статистика незначительная и не превышает десятых долей процента.

Постоянный координатор ООН в Армении Шомби Шарп проинформировал о шагах, предпринятых организацией.

Итоги встречи были подведены министром здравоохранения, а Авет Адонц объявил, что такие встречи с участием глав дипломатических миссий будут организовываться на регулярной основе по мере необходимости.

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