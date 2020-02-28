Более 200 заявок на строительство “умных” ферм: активностью отличается Араратская область

В рамках осуществляемой государством “Программы государственного содействия строительству, реконструкции и технологическому обеспечению малых и средних “умных” ферм” по состоянию на 25 февраля текущего года поступило 217 заявок. В беседе с «Арменпресс» начальник управления первичной сельскохозяйственной продукции Министерства экономики Армении Левон Тер-Исаакян отметил, что в 208 хозяйствах уже проведены исследования. Программе соответствуют 190 хозяйств.

“По структуре заявок мы видим, что самая активная Араратская область. На втором месте -Гегаркуник, за которым следует Котайк. Самым пассивныым, пожалуй, является Сюник”, - сказал Левон Тер-Исаакян.

По пилотной программе было предусмотрено, что в стартовом году будет основано около 30 хозяйств, в следующем году - около 100. В общей сложности планируется создать 230 таких хозяйств.

“В сфере животноводства это очень важная программа, по которой внедряется новый подход. Это не только будет способствовать увеличению заготовок на одного животного, но и производству молока, соответствующего санитарно-гигиеническим стандартам”, - сказал он.

Одним из обязательных условий программы является участие авторов заявок в курсах, организованных аграрным университетом. Участие предполагает изучение и другие компоненты скотоводства, новой технологии ведения скотоводства, работы по обеспечению микроклимата, организации скотоводства, ветеринарных мероприятий. Левон Тер-Исаакян сообщил, что в курсах уже приняли участие 122 хозяйствующих субъекта и получили соответствующий сертификат.

В рамках программы договора заключены с 28 субъектами, они уже осуществляют строительные работы, полностью находятся на практической стадии. После заключения договора хозяйствующий субъект в течение года осуществляет строительство “умной” фермы и получает сумму государственного содействия.

Предусмотрены три модели содействия государства в зависимости от площади фермы и количества поголовья. Первая модель - с производственной площадью в 130 - 280 квадратных метров и поголовьем не менее 10 - 15 животных. В этом случае расходы на строительство и технологическое обеспечение оцениваются в 11 млн драмов, из которых 5,5 млн компенсирует государство. Вторая модель - с производственной площадью 281 - 450 квадратных метров и поголовьем не менее 20 – 25 животных. Расходы оцениваются в 23 млн драмов, компенсация государства - 11,5 млн драмов. Третья модель - 451 и более квадратных метров и поголовье не менее 40 - 45. Расходы оцениваются в 35 млн драмов, компенсация - в 17,5 млн драмов. Левон Тер-Исаакян сообщил, что государственная компенсация для граждан, получивших инвалидность при исполнении обязанностей военной службы, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в приграничных населенных пунктах, получающих социальную помощь, содействие составит 70%.

“Кстати, у министерства есть программа субсидирования сельскохозяйственных кредитов, в рамках которой предоставляются 3 - 5% -е кредиты в случае 3 - 15 млн драмов. Сельчане смогут одновременно воспользоваться обеими программами”, - добавил Левон Тер-Исаакян.

Анна Гзирян