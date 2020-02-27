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Министры Армении и Грузии подписали программу сотрудничества на 2020 год

Министры Армении и Грузии подписали программу сотрудничества на 2020 год

Министр обороны Армении Давид Тоноян и министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили подписали Программу военного сотрудничества между министерствами обороны Армении и Грузии на 2020 год. Как сообщает Арменпресс, Давид Тоноян заявил об этом в ходе совместной пресс-конференции.

«По итогам встречи мы подписали Программу военного сотрудничества между министерствами обороны Армении и Грузии на 2020 год, в том числе мероприятия в сфере обороны. К последним относятся военное образование, социальная защита, миротворчество и горная подготовка», - сказал министр.

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл в Армению с двухдневным официальным визитом.


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БелТА


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