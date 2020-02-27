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WhatsApp потерял статус самого популярного приложения

WhatsApp потерял статус самого популярного приложения

WhatsApp в январе перестал быть самым популярным мобильным приложением в мире, уступив место TikTok. Как передает Арменпресс, об этом сообщает GizChina со ссылкой на исследование аналитической компании SensorTower.

Суммарное количество скачиваний TikTok и его китайской версии Douyin в январе 2020 года составило 104 миллиона раз. За все время время существования приложение установили 1,82 миллиарда пользователей.

Наибольшим спросом TikTok пользуется у жителей Индии, Китая, Бразилии и США.

TikTok – платформа для создания коротких видео, созданная китайской компанией ByteDance.

 

 


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