Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-02-20

ЕРЕВАН, 27 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 27 февраля, курс доллара США вырос на 0.10 драмa и составил 478.49 драм. Курс евро вырос на 2.21 драмa и составил 523.13 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 7.28 драм. Курс британского фунта сократился на 2.08 драмa и составил 617.20 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 231.60 драмa и составила 25150.99 драм. Цена серебра сократилась на 3.87 драмa и составила 278.06 драм. Цена платины сократилась на 627.65 драмa и составила 14137.72 драм.