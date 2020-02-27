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Вице-премьер Тигран Авинян принял посла Канады 

Вице-премьер Тигран Авинян принял посла Канады 

Вице-премьер Тигран Авинян 27 февраля принял новоназначенного посла Канады в Армении (резиденция в Москве) Элисон Леклер.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, приветствуя гостя и поздравив ее с назначением, Тигран Авинян подчеркнул важность дальнейшего расширения и углубления сотрудничества с Канадой. Он поблагодарил правительство Канады за поддержку демократических реформ в этот важный для Армении период.

Выразив благодарность за прием, Элисон Леклер высоко оценила произошедшие в Армении после бархатной революции изменения и отметила, что существует прочная основа для дальнейшего развития отношений.

Собеседники согласились с тем, что объемы двустороннего товарооборота не соответствуют существующему потенциалу, и в этом контексте обсудили возможности активизации экономических связей, особенно в области информационных технологий и сельского хозяйства. Стороны также коснулись деятельности армянской общины Канады, которая является связующим звеном между двумя странами.


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