Стал известен лонг-лист Международной Букеровской премии

"Длинный список" Международной Букеровской премии (The Man Booker International Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке, обнародован в среду в Лондоне. В него вошли 13 авторов из Аргентины, Германии, Грузии, Испании, Ирана, Мексики, Нидерландов, Норвегии, Франции, ЮАР, Японии, работы которых были отобраны из 124 произведений, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В числе претендентов на получение премии оказалась японская писательница Йоко Огава, которая на родине стала обладательницей всех национальных литературных наград. Жюри выделило ее роман "Полиция памяти" (The Memory Police). Компанию ей составила живущая в Германии грузинская писательница Нино Харатишвили с книгой "Восьмая жизнь" - семейной сагой, написанной на историческом фоне событий XX века. Аргентинская писательница Саманта Швеблин, книга которой "Маленькие глаза" (Little Eyes) в этом году включена в список тринадцати лучших произведений, в 2017 году уже фигурировала в "коротком списке" премии, а в 2019 году - в его длинной версии.

"Короткий список" из шести книг жюри объявит 2 апреля, а победитель за 2020 год будет назван 19 мая.