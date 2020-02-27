Скончался эксперт по памятникам Самвел Карапетян

Эксперт по памятникам Самвел Карапетян скончался на 59-м году жизни. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал историк Ваге Лоренц.

Известие о смерти специалиста также подтвердила организация «Возрождении армянского кино».

Самвел Карапетян родился 30 июля 1961 года в Ереване. В 1978 году окончил школу № 48 имени Мисака Манушяна в Ереване. Он путешествовал по Армянской ССР с 1975 года для изучения природы, а с 1978 года он фотографировал, измерял и описывал армянские памятники по всей исторической Армении. Более трех десятилетий он исследовал и каталогизировал тысячи образцов армянской архитектуры в исторической Армении.