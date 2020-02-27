Число умерших от коронавируса в Италии возросло до 14 человек
17:00, 27 Февраль, 2020
Число умерших из-за заражения коронавирусом в Италии возросло до 14, всего с момента начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 528 случаев заражения. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг журналистам в Риме глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
В среду вечером власти Италии сообщили о 400 случаев заражения коронавирусом и 12 летальных исходах. Все умершие были людьми пожилого возраста, некоторые их них страдали серьезными хроническими заболеваниями.
"Согласно последним данным, число умерших в результате заражения коронавирусом составило 14 человек" - сказал он.
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