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Бако Саакян провел совещание, посвященное работам по предотвращению эпидемии коронавируса

Бако Саакян провел совещание, посвященное работам по предотвращению эпидемии коронавируса

27 февраля президент Бако Саакян провел рабочее совещание, посвященное работам по предупреждению распространения коронавируса в республике Арцах. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

С докладами выступили участвующие в совещании руководители здравоохранения и других соответствующих сфер, они затронули проводимые и планируемые работы по предотвращению распространения инфекции в республике.

Президент Саакян отметил важность осуществления в этом направлении всех необходимых мероприятий и дал поручения ответственным лицам заинтересованных органов.

В ходе совещания глава государства коснулся также и начала предвыборной кампании по выборам президента Республики Арцах и в Национальное собрание.

Президент подчеркнул, что эти выборы имеют чрезвычайно важное общегосударственное значение и, как и все прошедшие выборы, должны быть демократическими, открытыми и прозрачными, в соответствии с буквой и духом закона, проходить в атмосфере взаимного уважения и терпимости. Все государственные органы в рамках своей ответственности должны обеспечить проведение выборов на должном уровне.

В совещании приняли участие государственный министр Республики Арцах Григорий Мартиросян, секретарь Совета безопасности Аршавир Гарамян и другие должностные лица.


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