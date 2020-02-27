Бако Саакян провел совещание, посвященное работам по предотвращению эпидемии коронавируса

27 февраля президент Бако Саакян провел рабочее совещание, посвященное работам по предупреждению распространения коронавируса в республике Арцах. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

С докладами выступили участвующие в совещании руководители здравоохранения и других соответствующих сфер, они затронули проводимые и планируемые работы по предотвращению распространения инфекции в республике.

Президент Саакян отметил важность осуществления в этом направлении всех необходимых мероприятий и дал поручения ответственным лицам заинтересованных органов.

В ходе совещания глава государства коснулся также и начала предвыборной кампании по выборам президента Республики Арцах и в Национальное собрание.

Президент подчеркнул, что эти выборы имеют чрезвычайно важное общегосударственное значение и, как и все прошедшие выборы, должны быть демократическими, открытыми и прозрачными, в соответствии с буквой и духом закона, проходить в атмосфере взаимного уважения и терпимости. Все государственные органы в рамках своей ответственности должны обеспечить проведение выборов на должном уровне.

В совещании приняли участие государственный министр Республики Арцах Григорий Мартиросян, секретарь Совета безопасности Аршавир Гарамян и другие должностные лица.