Президент Монголии подарил Китаю 30 тысяч баранов
16:46, 27 Февраль, 2020
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпиномпреподнес Китаю в дар 30 тысяч баранов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Халтмаагийн Баттулга находится с визитом в Китае. После переговоров, которые состоялись в четверг в Доме народных собраний в Пекине, он в качестве поддержки Китаю, который борется с эпидемией коронавируса, вручил Си Цзиньпину сертификат, свидетельствующий о передаче китайской стороне в дар 30 тысяч баранов.
Видео с церемонии опубликовали китайские СМИ.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен