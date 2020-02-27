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Президент Монголии подарил Китаю 30 тысяч баранов

Президент Монголии подарил Китаю 30 тысяч баранов

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпиномпреподнес Китаю в дар 30 тысяч баранов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Халтмаагийн Баттулга находится с визитом в Китае. После переговоров, которые состоялись в четверг в Доме народных собраний в Пекине, он в качестве поддержки Китаю, который борется с эпидемией коронавируса, вручил Си Цзиньпину сертификат, свидетельствующий о передаче китайской стороне в дар 30 тысяч баранов.

Видео с церемонии опубликовали китайские СМИ.

 

 


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БелТА


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