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В Ереване будет построен еще один надземный пешеходный переход

В Ереване будет построен еще один надземный пешеходный переход

В Ереване в этом году планируется построить еще один надземный переход. Как передает «Арменпресс», об этом на парламентских слушаниях “Актуальные проблемы дорожного движения и пути их решения”, организованных фракцией “Процветающая Армения” сказал заместитель начальника управления транспорта мэрии Эдгар Галстян.

“Будет построен еще один надземный пешеходный переход. Таким образом, в Ереване будет 31 надземный пешеходный переход. Проведутся и работы по капитальному ремонту 4 подземных переходов, которые будут способствовать безопасности дорожного движения”, - сказал Галстян.

В этом году в Ереване планируется заасфальтировать 577 тыс. кв м, выполнить работы по заполнению ям на 402 тыс. метров.


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БелТА


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