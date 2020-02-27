В Ереване будет построен еще один надземный пешеходный переход

В Ереване в этом году планируется построить еще один надземный переход. Как передает «Арменпресс», об этом на парламентских слушаниях “Актуальные проблемы дорожного движения и пути их решения”, организованных фракцией “Процветающая Армения” сказал заместитель начальника управления транспорта мэрии Эдгар Галстян.

“Будет построен еще один надземный пешеходный переход. Таким образом, в Ереване будет 31 надземный пешеходный переход. Проведутся и работы по капитальному ремонту 4 подземных переходов, которые будут способствовать безопасности дорожного движения”, - сказал Галстян.

В этом году в Ереване планируется заасфальтировать 577 тыс. кв м, выполнить работы по заполнению ям на 402 тыс. метров.