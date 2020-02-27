IDBank первым в Армении представил карту премиум-класса Visa Signature

6-ого февраля, с открытием нового флагманского филиала, IDBank объявил о внедрении новой банковской культуры. В тот же день была презентована карта Visa Signature.

IDBank первым в Армении представил карту Visa премиум класса, получив которую клиенты Банка смогут пользоваться индивидуальными и привилегированными услугами Банка, а также преимуществами, предоставляемыми Банком и Visa.

«Клиенты, пользующиеся продуктами премиум класса, представляют собой огромный ресурс и являются частью стратегии Visa для осуществления безналичных платежей на Кавказе. Visa Signature обладает рядом преимуществ для путешествий, покупок и образа жизни от Visa и наших глобальных партнеров, а также дает банкам отличную возможность дифференциации, поскольку они могут добавлять свои собственные функции в карту Visa Signature, что особенно понравится клиентам»,- сказала руководитель Кавказского региона международной системы Visa, Кристина Дорос.

«Карта Visa Signature предоставляет ряд возможностей, которые делают ее привлекательной и удобной. С этой картой с уникальным дизайном вы получите индивидуальное обслуживание премиум-класса, которое включает в себя весь пакет Privilege banking-а: индивидуальное обслуживание, привилегированные условия обслуживания, возможность организовать деловые встречи, детский уголок, где профессионалы позаботятся о ваших детях. Вы также получите целый ряд других преимуществ: возврат наличных при онлайн-покупках, высокий доход на положительном балансе карты, возможность кредитной линии. Держатели карт Visa Signature получат 10% скидку на услуги, предоставляемые idworking-ом. Карта Visa Signature также предлагает бесплатный доступ к залам ожидания премиум-класса в аэропортах, Lounge Key, 24/7 услуги консьержа, страхование путешествий, медицинскую помощь, специальные скидки премиум-класса, скидки по всему миру и многое другое», - сказала глава отдела маркетинга Банка, Татевик Оганнесян.

В Банке отметили, что как Signature, так и другие карты, предлагаемые IDBank-ом, будут представлены в совершенно новой концепции, которая является новинкой на армянском рынке. «В 2020-ом году IDBank будет использовать совершенно новый подход к картам. Мы разработали отличающуюся концепцию, которая сделает карточные продукты понятнее для наших клиентов. Ждите новостей в ближайшее время. Мы привносим не только банковскую, но и новую карточную культуру», - сказал Карен Налбандян, директор по развитию Банка.

В Банке отметили, что карту Visa Signature уже можно заказать кан филиалах Банка, так и оставив онлайн заявку.

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