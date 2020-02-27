Ученые назвали способ продлить жизнь на несколько лет

Ученые из Бригамской женской больницы в Бостоне выяснили, что интенсивный контроль за кровяным давлением способен продлить жизнь на несколько лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщает портал EurekAlert.

B исследовании приняли участие более девяти тысяч человек в возрасте 50 лет и старше, имеющие высокое систолическое давление от 130 до 180 миллиметров ртутного столба.

Добровольцев разделили на две группы, каждая из которых получала антигипертензивную терапию. В первой группе врачи удерживали давление участников на отметке 120 миллиметров ртутного столба, во второй – 140.

В результате эксперимента ученые пришли к выводу, что с помощью постоянного контроля за давлением им удалось увеличить продолжительность жизни испытуемых на срок от шести месяцев до трех лет, в зависимости от их возраста.