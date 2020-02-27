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Аптеки Тбилиси сообщили о дефиците масок и антибактериальных жидкостей

Аптеки Тбилиси сообщили о дефиците масок и антибактериальных жидкостей

Аптеки в Тбилиси исчерпали запасы хирургических масок и антибактериальных жидкостей. Как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости фармацевты.

Минздрав Грузии в среду сообщил о выявлении первого случая заражения коронавирусом нового типа, инфицированным стал 50-летний мужчина, который прибыл в Грузию из Азербайджана, а до этого находился в Иране.

"Масок, к сожалению, больше нет во всей сети нашей аптеки. Вчера ночью, после заявления о коронавирусе, тут выстроилась очередь. Вместе с масками в буквальном смысле забрали все антибактериальные жидкости, которые были в наличии", - заявила фармацевт аптеки PSP.

 

 


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БелТА


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