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Немецкий эксперт предупредил, что маска не спасет от коронавируса

Немецкий эксперт предупредил, что маска не спасет от коронавируса

Глава Института имени Роберта Коха в Германии профессор Лотар Вилер заявил, что носить маски имеет смысл только тем, кто уже заразился коронавирусом, а не тем, кто боится его "подхватить", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Если вы сами заболели и носите такую маску, то если вы кашляете или чихаете, вирус не может распространиться далеко, это понятно", - сказал он в четверг, выступая на пресс-конференции в Берлине. Однако, по словам профессора, "нет свидетельство того", что ежедневное использование маски помогает избежать заражения коронавирусом. Также очень важно как можно чаще мыть руки, подчеркнул Вилер.

Вилер называет ситуацию с вирусом "очень динамичной", при которой заболевание может распространиться быстро. По его словам в случае, если человек заболевает, нужно оставаться дома и информировать врача по телефону.

 

 


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