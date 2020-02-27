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Заре Синанян коснулся причин сложности процессов репатриации

Заре Синанян коснулся причин сложности процессов репатриации

Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян коснулся сложного процесса репатриации.

“Почему это так сложно? Потому что есть двойная проблема: одна связана с законами. Законы, регулирующие эту проблему, настолько искусственно осложнены, что вызывают проблемы. И, на мой взгляд, в прошлом это делалось в какой-то степени намеренно, чтобы создавать коррупционные возможности. То есть, во избежание проблем люди, получающие гражданство, были склонны быстро решить вопрос посредством взятки, чтобы уберечь свои нервы”, - сказал Синанян в беседе с журналистами после заседания правительства.

Вторая причина, по его словам, обусловлена культурой работы – нехорошее отношение гражданам, в данном случае к людям, желающим получить гражданство. Это, по мнению Синаняна, не секрет. “Наши государственные чиновники - бюрократы, это не секрет для вас”, - отметил он. На вопрос, почему в течение двух лет эти проблемы не были решены, законы не изменились, в результате чего процесс был бы облегчен, он ответил: “Мне кажется, потому что внимание и ресурсы государства были сконцентрированы на проблемах, считающихся более актуальными”,- сказал он. Синанян также сказал, что после поручения премьер-министра они изучауют порочный характер процесса и на его основе предложат решения, представят новую всеобъемлющую программу, чтобы не было подобных нелепостей.

Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр Никол Пашинян 25 февраля опубликовал письмо женщины-репатриантки, которое подняло ряд проблем. Никол Пашинян поручил ответственным лицам провести служебное расследование по выявлению виновных и их освобождению от должностей.


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