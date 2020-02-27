Заре Синанян коснулся причин сложности процессов репатриации

Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян коснулся сложного процесса репатриации.

“Почему это так сложно? Потому что есть двойная проблема: одна связана с законами. Законы, регулирующие эту проблему, настолько искусственно осложнены, что вызывают проблемы. И, на мой взгляд, в прошлом это делалось в какой-то степени намеренно, чтобы создавать коррупционные возможности. То есть, во избежание проблем люди, получающие гражданство, были склонны быстро решить вопрос посредством взятки, чтобы уберечь свои нервы”, - сказал Синанян в беседе с журналистами после заседания правительства.

Вторая причина, по его словам, обусловлена культурой работы – нехорошее отношение гражданам, в данном случае к людям, желающим получить гражданство. Это, по мнению Синаняна, не секрет. “Наши государственные чиновники - бюрократы, это не секрет для вас”, - отметил он. На вопрос, почему в течение двух лет эти проблемы не были решены, законы не изменились, в результате чего процесс был бы облегчен, он ответил: “Мне кажется, потому что внимание и ресурсы государства были сконцентрированы на проблемах, считающихся более актуальными”,- сказал он. Синанян также сказал, что после поручения премьер-министра они изучауют порочный характер процесса и на его основе предложат решения, представят новую всеобъемлющую программу, чтобы не было подобных нелепостей.

Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр Никол Пашинян 25 февраля опубликовал письмо женщины-репатриантки, которое подняло ряд проблем. Никол Пашинян поручил ответственным лицам провести служебное расследование по выявлению виновных и их освобождению от должностей.