Судья Араик Мелкумян переведен в резервный состав судей

Высший судебный совет 27 февраля частично удовлетворил вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи суда первой инстанции Араика Мелкумяна.

Как передает «Арменпресс», Араик Мелкумян переведен в резервный состав судей.

Высший судебный совет отклонил вопрос о выплате средней зарплаты за весь период вынужденного простоя судьи.

Полномочия Араика Мелкумяна Высший судебный совет приостановил в феврале 2019 года, применив к нему дисциплинарное взыскание.

По вопросу конституционности решения ВСС Мелкумян обратился в Конституционный суд, который признал решение ВСС антиконституционным.