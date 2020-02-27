Судья Араик Мелкумян переведен в резервный состав судей
15:44, 27 Февраль, 2020
Высший судебный совет 27 февраля частично удовлетворил вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи суда первой инстанции Араика Мелкумяна.
Как передает «Арменпресс», Араик Мелкумян переведен в резервный состав судей.
Высший судебный совет отклонил вопрос о выплате средней зарплаты за весь период вынужденного простоя судьи.
Полномочия Араика Мелкумяна Высший судебный совет приостановил в феврале 2019 года, применив к нему дисциплинарное взыскание.
По вопросу конституционности решения ВСС Мелкумян обратился в Конституционный суд, который признал решение ВСС антиконституционным.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен