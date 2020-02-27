Пласидо Доминго не будет выступать в Королевском театре в Мадриде

Известный испанский оперный певец Пласидо Доминго принял решение отказаться от участия в запланированных на ближайшее время представлениях оперы "Травиата" в Королевском театре в Мадриде. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Efe со ссылкой на заявление исполнителя.

Помимо этого певец решил оказаться от выступлений в театрах и труппах, которые могут испытывать трудности с выполнением этих обязательств, отмечает агентство.

Во вторник Доминго принес извинения женщинам, обвинившим его в домогательствах, и заявил, что берет на себя полную ответственность за свои действия. Это заявление он сделал после публикации об итогах расследования, проводимого американским профсоюзом оперных исполнителей. Как сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на людей, знакомых с выводами расследования, по меньшей мере 27 человек заявили, что стали жертвами сексуальных домогательств или свидетелями неподобающего поведения со стороны Доминго, когда он возглавлял оперы Лос-Анджелеса и Вашингтона.

В среду министерство культуры Испании отменило выступления певца на сцене театра в Мадриде. В частности было принято решение об отмене участия артиста в спектаклях Театра Сарсуэлы 14 и 15 мая.