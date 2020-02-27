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Президент Франции заявил, что эпидемия коронавируса впереди

Президент Франции заявил, что эпидемия коронавируса впереди

Франции предстоит столкнуться c эпидемией коронавируса, а задача врачей состоит в эффективном противодействии заболеванию. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон.

Утром в четверг Макрон прибыл в парижскую больницу Pitie-Salpetriere в 13-м округе Парижа. Именно в этом медучреждении в ночь на среду скончался один из заразившихся коронавирусом французов.

"Перед нами кризис, грядет эпидемия… Наш долг - противостоять ей наилучшим образом", - сказал французский лидер во время встречи с персоналом больницы. Он заверил медиков в своей поддержке.

Во Франции заражены 18 человек.

 

 


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