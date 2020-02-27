МИД Армении из-за эпидемии коронавируса призывает граждан избегать поездок в 5 стран

Министерство иностранных дел Армении призывает граждан Армении временно избегать поездок в Иран, Китай, Японию, Корею и Италию. «Арменпресс» представляет заявление МИД Армении.

“Учитывая нынешнюю ситуацию с распространением эпидемии коронавируса нового типа COVID-19, призываем граждан Армении временно избегать поездок в Исламскую Республику Иран, Китайскую Народную Республику, Японию, Республику Корея и Итальянскую Республику (преимущественно северные районы), за исключением крайне необходимых случаев.

Тем не менее, в случае пребывания в этих странах или поездок призываем следовать указаниям и советам Министерства здравоохранения Республики Армения или соответствующих властей данной страны, в случае необходимости, связываться с посольствами Республики Армения”.