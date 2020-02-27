В 90% показателей глобальных докладов у нас серьезные положительные результаты: премьер-министр

На заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян представил результаты о динамике Армении в глобальных докладах, подготовленные несколько дней назад Советом безопасности.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр отметил, что в 90% докладов мы зафиксировали серьезный прогресс: в сферах демократии, свободы слова, прессы, борьбы с коррупцией, в десятках докладов Армения большими шагами фиксирует прогресс.

“В индексе качества жизни, по городам, очень мало прогресса, по показателю экономической свободы позиции Армении ухудшились, нужно понять, в чем причина.

В докладе “Глобальный гендерный разрыв”, который касается прерываний беременности, обусловленных полом, у нас есть серьезная проблема, и это недопустимое явление. Это несовместимо с нашей сегодняшней реальностью. Хотя в этом плане мы находимся на худших местах в мире, но надо заметить, что сегодня большинство населения Армении - женщины, конечно, здесь определенную роль сыграла война. В одном из секретных документов, касающихся нашей национальной безопасности, написанных в 2014 году, есть констатация роли женщин, та ситуация восприятия роли женщин, которую мы имеем сегодня, создает угрозу для нашей национальной безопасности”, - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян отметил, что придет время и этот документ будет рассекречен.

“В докладе глобальной конкурентоспособности мы улучшили свои позиции всего на одну позицию. Это также должно быть в контексте наших дел, чтобы улучшить глобальный имидж нашей страны”, - сказал Пашинян.

Министр труда и социальных вопросов Армении Заруи Батоян сказала, что в связи с полом уже разработана национальная программа по предотвращению прерываний беременности, и она сделает эти действия более скоординированными. Премьер-министр призвал быть последовательными в этом вопросе.

В целом, он призвал быть внимательным к докладам, поскольку они являются индикаторами.