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Число заражений коронавирусом в Иране достигло 245 человек

Число заражений коронавирусом в Иране достигло 245 человек

Число заражений коронавирусом в Иране за сутки увеличилось на более чем 100 человек, достигнув 245, число жертв возросло до 26. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на министерство здравоохранения Ирана.

"Число заражений коронавирусом по стране достигло 245, тогда как число погибших от инфицирования этим вирусом возросло до 26", - сообщило агентство.

 

 


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