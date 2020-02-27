Суренянц в мировом изобразительном искусстве имеет свой почерк: 27 февраля отмечается его 160-летие

Основатель армянской национальной живописи Вардгес Суренянц в своих полотнах всегда представлял героическое прошлое, настоящее и будущее армянского народа, его восстания и надежды, страдания и веру и его бессмертие.

27 февраля отмечается 160-летие великого творца.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» народный художник Армении Паравон Мирзоян сказал, что, говоря о Суренянце, нужно вставать на ноги, потому что он один из величайших армянских художников.

“Несмотря на то, что наше искусство, культура имеют вековую историю, художники XIX века создали новую школу, новую культуру формирования станковой живописи, театра, книги, которая, можно сказать, является основой развития национальной живописи. Суренянц учился в Мюнхене и за очень короткое время стал одним из лучших в этой среде, а в России стал другом великих художников. Знаменитыми художниками того времени были Серов, Сомов, Врубель и другие, которые приняли Суренянца. Ни фамилия, ни национальность, ни семья не имели значения, была подчеркнута важность таланта художника”, - подчеркнул Мирзоян.

Он напомнил, что Суренянц сделал замечательные иллюстрации к книгам, иллюстрируя армянские народные сказки, придал им величие, а Станиславский и другие великие театра приглашали его оформлять свои спектакли. Этот великий деятель искусства приехал в Армению, сделал портрет Хримян Айрика. Думаю, если бы в Национальной картинной галерее Армении не было бы зала, посвященного Суренянцу, то этот период нашего изобразительного искусства был бы очень скудным. В жанре портрета он оставил шедевры, также и в сценическом искусстве, в искусстве пейзажа прекрасен “Монастырь Рипсиме”. Это произведения, которые являются неотъемлемой частью нашей истории. Впечатляют “Саломея”, “Шамирам у тела Ара Прекрасного” и ряд других полотен. Я не представляю армянское изобразительное искусство без Суренянца. На его полотнах обращаешь внимание на армянскую одежду, и поражаешься, с каким большим чувством вкусом он рисовал. Влюбляешься в его работу. Суренянц не случайно говорил, что не может быть мирового искусства без национального”, - подчеркнул народный художник Армении.

По словам Паравона Мирзояна, мы должны сделать все, чтобы картины Суренянца демонстрировались по всему миру, так как они представляют мировое величие.

Вардгес Суренянц в своих произведениях всегда обращался к армянскому народу. Трагедия армянского народа нашла свое художественное отражение в картине художника “Попранная святыня”, которая является протестом против варварского уничтожения древней армянской культуры. Другое проявление протеста против иностранных захватчиков - произведение “Шамирам у тела Ара Прекрасного”.

Вера в выживание выражена в картине “Рипсиме”, которая, как лучший пример исторической живописи, одновременно является и результатом глубоких поэтических переживаний. На высоком уровне графического искусства представлены и иллюстрации из сказки Оскара Уайльда “День рождения принцессы” и армянских народных сказок. Он иллюстрировал и пьесы Метерлинка “Слепые”, “Там внутри”, “Незваный”.

Под впечатлениями экспедиции в Персию Суренянц нарисовал картины на восточные темы. Из полотен на эту тему примечательны выставляемые в Национальной картинной галерее Армении картины “Гареме”, “Фирдуси читает свою поэму “Шахнаме” “, “Саломея”.

Владея десятью языками, Суренянц изучал искусство и литературу разных народов. По свидетельству современников, он на фарси декламировал Хафеза и Хаяма, переводил с английского Вильяма Шекспира и Оскара Уайльда, читал доклады про итальянских художников, писал предисловия к немецким книгам, на всех диалектах армянского языка беседовал с беженцами, бежавшими от турецких погромов, на русском шутил со своим другом Ильей Репиным.

Анжела Амбарцумян