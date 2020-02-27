СМИ: Спилберг отказался снимать новый фильм про Индиану Джонса
Голливудский режиссер Стивен Спилберг не будет заниматься режиссурой пятого фильма из цикла, посвященного приключениям археолога Индианы Джонса. Эту роль снова исполнит Харрисон Форд. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду журнал Vanity Fair.
По данным источников издания, Спилберг самостоятельно принял решение уступить дорогу новому поколению режиссеров. В данном случае речь идет о Джеймсе Мэнголде, снявшем картину "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari) с Кристианом Бэйлом и Мэттом Дэймоном. Спилберг намерен заняться только продюсированием "Индианы Джонса - 5" (Indiana Jones 5).
Спилберг являлся режиссером всех четырех лент франшизы, начиная с "Индианы Джонса: В поисках утраченного ковчега" (Raiders of the Lost Ark, 1981). Затем на экраны вышли продолжения "Индиана Джонс и Храм судьбы" (Indiana Jones and the Temple of Doom, 1984), "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (Indiana Jones and the Last Crusade, 1989) и "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008). С момента выхода дебютной ленты прошло 39 лет.
Киностудия The Walt Disney объявила о планах снять пятую часть франшизы в 2016 году. Выход фильма на экраны намечался на июль 2019 года. Позднее этот срок был сдвинут на июль 2020 года, а потом был отложен еще на один год.
Стивен Спилберг - обладатель четырех премий "Оскар" и автор таких популярных фильмов, как "Челюсти" (Jaws, 1975), "Инопланетянин" (E.T. the Extra-Terrestrial, 1982), "Список Шиндлера" (Schindler's List , 1993), "Спасти рядового Райана" (Saving Private Ryan, 1998). Продюсировал более 140 фильмов и сериалов.
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